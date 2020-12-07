У Збройних силах виявили ще 32 хворих на COVID-19

"Станом на 10:00 7 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє – 3271 особа. За минулу добу зареєстровано 32 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - сказано у повідомленні.

З нових захворілих у заклади охорони госпіталізовано 9 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 7900 осіб, летальних випадків – 29.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебуває 524 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 63 особи.

Додамо, в Україні на ранок 7 грудня зафіксовано вже 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733. Добовий приріст захворювань - менше ніж 9 тисяч, вперше за останній час.