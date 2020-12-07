В Вооруженных силах обнаружили еще 32 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины на сегодня COVID-19 болеет 3271 человек, из них за прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 7 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 3271 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Из новых заболевших в медицинские учреждения госпитализированы 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 24 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 7900 человек, летальных случаев - 29.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 524 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 63 человека.
Добавим, в Украине на утро 7 декабря зафиксировано уже 821 947 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 423 704 человека, летальных случаев - 13 733. Суточный прирост заболеваний - менее 9000, впервые за последнее время.