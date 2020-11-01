У Збройних силах ще один летальний випадок від коронавірусу

"Станом на 10:00 1 листопада в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1701 особа. За минулу добу зареєстровано 112 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У ЗСУ зафіксовано 17-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, працівник ЗС України (Одеська область) з 13.10.2020 перебував на лікуванні у міській клінічній лікарні міста Одеси. Результат ПЛР тестування від 18.10.2020 – позитивний. "У зв’язку з погіршенням стану здоров’я, хворий, 22.10.2020 був переведений до відділення реанімації та інтенсивної терапії інфекційних хворих. Незважаючи на усі вжиті заходи, 31.10.2020 стан здоров’я пацієнта значно погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Працівник ЗС за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання", - сказано у повідомленні.

З нових захворілих у закладах охорони здоров’я перебуває 21 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Вдома під наглядом медичної служби перебуває 91 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 4146 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 452 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 84 особи.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 1 листопада зафіксовано вже 395 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 7,9 тисячі.