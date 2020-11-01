В Вооруженных силах еще один летальный случай от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На утро 1 ноября с начала пандемии вследствие COVID-19 погибли 17 человек из Вооруженных сил Украины. Болеет на данный момент 1701 человек, из которых за минувшие сутки добавилось 112. Об этом сообщили УНН в командовании Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 1 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1701 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В ВСУ зафиксировано 17-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Как указано, работник ВС Украины (Одесская область) с 13.10.2020 находился на лечении в городской клинической больнице города Одессы. Результат ПЦР тестирования от 18.10.2020 - положительный. "В связи с ухудшением состояния здоровья, больной 22.10.2020 был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционных больных. Несмотря на все принятые меры, 31.10.2020 состоянии здоровья пациента значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, к сожалению, не давшая положительного результата. Работник ВС по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.
Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находится 91 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 4146 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 84 человека.
Напомним, в Украине 8:40 1 ноября зафиксировано уже 395 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 7,9 тысячи.