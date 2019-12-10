У Запорізькому аеропорті через туман скасовують рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Міжнародному аеропорту “Запоріжжя” скасували та перенесли рейси у зв’язку з туманом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт аеропорту.
“Шановні пасажири, повідомляємо, що 10 грудня у зв’язку зі складними метеоумовами відбулись зміни в розкладі рейсів”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, повідомляється, що був відмінений рейс до Борисполя, а також два рейси до Стамбулу. Рейси до Шарм-ель-Шейху, Києва та Борисполя також були перенесені. Окрім того, відмінили два рейси зі Стамбулу і перенесли рейси з Києва, Мінська і Запоріжжя.
“Рейси скасували у зв’язку з туманом”, — додали у довідці аеропорту.
Раніше УНН повідомляв, що в аеропорту Харкова через туман було скасовано 5 авіарейсів.