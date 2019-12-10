В Запорожском аэропорту из-за тумана отменяют рейсы

"Уважаемые пассажиры, сообщаем, что 10 декабря в связи со сложными метеоусловиями произошли изменения в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что был отменен рейс в Борисполь, а также два рейса в Стамбул. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Киев и Борисполь также были перенесены. Кроме того, отменили два рейса из Стамбула и перенесли рейсы из Киева, Минска и Запорожья.

"Рейсы отменили в связи с туманом", - добавили в справке аэропорта.

Ранее УНН сообщал, что в аэропорту Харькова из-за тумана было отменено 5 авиарейсов.