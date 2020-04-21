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У Запорізькій області за останню добу виявлено 3 нові випадки коронавірусної хвороби

У Запорізькій області за останню добу виявлено 3 нові випадки коронавірусної хвороби

Київ • УНН

 • 17296 перегляди

КИЇВ. 21 квітня УНН. У Запорізькій області за останню добу виявлено 3 нові випадки COVID-19. Загалом в області зафіксовано 137 випадків захворювання. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної ради.

"Державна установа "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" повідомляє, що станом на 9:00 21 квітня в області зареєстровано 137 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. В області за останню добу виявлено 3 нові випадки зараження коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у Запорізькій області на сьогодні зафіксовано таку кількість інфікованих:

▪️ місто Запоріжжя – 68,
▪️ місто Мелітополь – 32,
▪️ місто Енергодар – 10,
▪️ Мелітопольський район – 8,
▪️ місто Бердянськ – 5,
▪️ Оріхівський район – 4,
▪️ Запорізький район – 3,
▪️ Василівський район – 2,
▪️ місто Токмак, Пологівський, Якимівський, К-Дніпровський, Новомиколаївський райони – 1,

"Одужали та виписані із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 17 хворих (Запоріжжя - 8, Мелітополь - 5, Мелітопольський район - 1, Запорізький район – 2, Бердянськ - 1)", - зазначається у повідомленні.

Також зареєстровано 3 летальні випадки у місті Мелітополь та Запорізькому районі - чоловіки віком понад 60 років, мали супутні хронічні захворювання. У місті Бердянськ - жінка 93 років, мала супутню хронічну серцево-судинну патологію.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 - летальний.

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