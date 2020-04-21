В Запорожской области за последние сутки выявлено 3 новых случая коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. В Запорожской области за последние сутки выявлено 3 новых случая COVID-19. Всего в области зафиксировано 137 случаев заболевания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного совета.
"Государственное учреждение "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" сообщает, что по состоянию на 9:00 21 апреля в области зарегистрировано 137 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В области за последние сутки выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Запорожской области на сегодня зафиксировано такое количество инфицированных:
▪️ город Запорожье - 68,
▪️ город Мелитополь - 32,
▪️ город Энергодар - 10
▪️ Мелитопольский район - 8,
▪️ город Бердянск - 5,
▪️ Ореховский район - 4,
▪️ Запорожский район - 3,
▪️ Васильевский район - 2,
▪️ город Токмак, Пологовский, Акимовский, К-Днепровский, Новониколаевский районы - 1,
"Выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 17 больных (Запорожье - 8, Мелитополь - 5, Мелитопольский район - 1, Запорожский район - 2, Бердянск - 1)", - отмечается в сообщении.
Также зарегистрировано 3 летальных исхода в городе Мелитополь и Запорожском районе - мужчины старше 60 лет, имели сопутствующие хронические заболевания. В городе Бердянск - женщина 93 лет, имела сопутствующую хроническую сердечно-сосудистую патологию.
Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 - летальный.