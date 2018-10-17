У Запорізькій області кожен третій випадок отруєння викликаний вживанням м'яса
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За минулий тиждень в лікарні Запорізької області з підозрою на отруєння звернулися 184 людини. Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ, передає УНН.
Захворюваність гострими кишковими інфекціями (ГКІ) серед дітей становить 29 випадків.
Загалом в області лабораторно підтверджено 28,8% випадків ГКІ, з них у 20,8% - ротавірусна інфекція.
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Серед причин захворювань ГКІ найбільша питома вага припадає на м'ясну продукцію - 28,2%, молочну продукцію - 22,2%, овочі, фрукти - 10%; рибну продукцію - 10%.
Практично всі хворі отруїлися продуктами домашнього виготовлення (неправильного зберігання) - 75,8%; 15,4% отруїлися харчовими продуктами, придбаними на встановлених ринках; на стихійних - 8,7%.
Спалахів та групових захворювань протягом тижня не зареєстровано.
Як писав УНН, отруєним в дніпровській школі дітям міськрада виплатить по 10 тис. грн. За словами депутата Сергія Тригубенка, на його пам'яті це вперше, коли влада ініціювала матеріальну компенсацію постраждалим внаслідок отруєння.
"Викликає повагу. Вважаю, що такий приклад повинні наслідувати міськради по всій країні", - написав політик на свій сторінці в Facebook.
Нагадаємо, в середині вересня в школі №62 відбулося масове отруєння дітей. Вони потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією. Після інциденту з масовим захворюванням всіх школярів відправили на двотижневі канікули, а потім і взагалі перевели в сусідній навчальний заклад.