Отравившимся в днепровской школе детям горсовет выплатит по 10 тыс. грн

Всего материальную помощь должны получить 39 детей, которые были на амбулаторном лечении с острой кишечной инфекцией. Таким образом, для них выделят 390 тыс. грн.

Уточним, что проект распоряжения, доступный на сайте горсовета, уже подписан мэром Днепра Борисом Филатовым.

Инициативу горвласти уже прокомментировали в Раде. В частности, депутат Сергей Тригубенко заявил, что намерения горсовета достойны уважения.

“Впервые на моей памяти, когда по инициативе местных властей есть намерения возместить ущерб детям, пострадавшим в результате массового отравления. Вызывает уважение. Считаю, что такому примеру должны следовать горсоветы по всей стране”, — написал политик на свой странице в Facebook.

Напомним, в середине сентября в школе №62 произошло массовое отравление детей. Они попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После инцидента с массовым заболеванием всех школьников отправили на двухнедельные каникулы, а потом и вовсе перевели в соседние учебное учреждение. В школе №62 устраняют нарушения.