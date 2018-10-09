Отравившимся в днепровской школе детям горсовет выплатит по 10 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. После массового отравления детей в школе №62 в Днепре пострадавшим семьям выплатят из бюджета по 10 тыс. грн. Такой проект-распоряжение находится на сайте Днепровского горсовета, передает УНН.
Всего материальную помощь должны получить 39 детей, которые были на амбулаторном лечении с острой кишечной инфекцией. Таким образом, для них выделят 390 тыс. грн.
Уточним, что проект распоряжения, доступный на сайте горсовета, уже подписан мэром Днепра Борисом Филатовым.
Инициативу горвласти уже прокомментировали в Раде. В частности, депутат Сергей Тригубенко заявил, что намерения горсовета достойны уважения.
“Впервые на моей памяти, когда по инициативе местных властей есть намерения возместить ущерб детям, пострадавшим в результате массового отравления. Вызывает уважение. Считаю, что такому примеру должны следовать горсоветы по всей стране”, — написал политик на свой странице в Facebook.
Напомним, в середине сентября в школе №62 произошло массовое отравление детей. Они попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После инцидента с массовым заболеванием всех школьников отправили на двухнедельные каникулы, а потом и вовсе перевели в соседние учебное учреждение. В школе №62 устраняют нарушения.