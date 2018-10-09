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Отравившимся в днепровской школе детям горсовет выплатит по 10 тыс. грн

Отравившимся в днепровской школе детям горсовет выплатит по 10 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 10007 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. После массового отравления детей в школе №62 в Днепре пострадавшим семьям выплатят из бюджета по 10 тыс. грн. Такой проект-распоряжение находится на сайте Днепровского горсовета, передает УНН.

Всего материальную помощь должны получить 39 детей, которые были на амбулаторном лечении с острой кишечной инфекцией. Таким образом, для них выделят 390 тыс. грн.

Уточним, что проект распоряжения, доступный на сайте горсовета, уже подписан мэром Днепра Борисом Филатовым.

Инициативу горвласти уже прокомментировали в Раде. В частности, депутат Сергей Тригубенко заявил, что намерения горсовета достойны уважения.

“Впервые на моей памяти, когда по инициативе местных властей есть намерения возместить ущерб детям, пострадавшим в результате массового отравления. Вызывает уважение. Считаю, что такому примеру должны следовать горсоветы по всей стране”, — написал политик на свой странице в Facebook.

Напомним, в середине сентября в школе №62 произошло массовое отравление детей. Они попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После инцидента с массовым заболеванием всех школьников отправили на двухнедельные каникулы, а потом и вовсе перевели в соседние учебное учреждение. В школе №62 устраняют нарушения.

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