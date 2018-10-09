Дітям, які отруїлися в дніпровській школі, міськрада виплатить по 10 тис. грн

Всього матеріальну допомогу повинні отримати 39 дітей, які були на амбулаторному лікуванні з гострою кишковою інфекцією. Таким чином, для них виділять 390 тис. грн.

Уточнимо, що проект розпорядження, доступний на сайті міськради, вже підписаний мером Дніпра Борисом Філатовим.

Ініціативу міська влада вже прокоментували в Раді. Зокрема, депутат Сергій Тригубенко заявив, що наміри міськради гідні поваги.

"Вперше на моїй пам'яті, коли з ініціативи місцевої влади є наміри відшкодувати збитки дітям, постраждалим в результаті масового отруєння. Викликає повагу. Вважаю, що такий приклад повинні наслідувати міськради по всій країні", - написав політик на свій сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у середині вересня в школі №62 відбулося масове отруєння дітей. Вони потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією. Після інциденту з масовим захворюванням усіх школярів відправили на двотижневі канікули, а потім і зовсім перевели в сусідні навчальний заклад. У школі №62 усувають порушення.