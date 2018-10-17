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В Запорожской области каждый третий случай отравления вызван употреблением мяса

В Запорожской области каждый третий случай отравления вызван употреблением мяса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. За минувшую неделю в больницы Запорожской области с подозрением на отравление обратились 184 человека. Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава, передает УНН.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди детей составила 29 случаев.

В целом по области лабораторно подтверждено 28,8% случаев ОКИ, из них у 20,8% — ротавирусная инфекция.

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Среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на мясную продукцию — 28,2%, молочную продукцию — 22,2%, овощи, фрукты — 10%; рыбную продукцию — 10%.

Практически все больные отравились продуктами домашнего изготовления (неправильного хранения) — 75,8%; 15,4% отравились пищевыми продуктами, приобретенными на установленных рынках; на стихийных — 8,7%.

Вспышек и групповых заболеваний в течение недели не зарегистрировано.

Как писал УНН, отравившимся в днепровской школе детям горсовет выплатит по 10 тыс. грн. По словам депутата Сергея Тригубенко, на его памяти это впервые, когда власти инициировали материальную компенсацию пострадавшим вследствие отравления.

“Вызывает уважение. Считаю, что такому примеру должны следовать горсоветы по всей стране”, — написал политик на свой странице в Facebook.

Напомним, в середине сентября в школе № 62 произошло массовое отравление детей. Они попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После инцидента с массовым заболеванием всех школьников отправили на двухнедельные каникулы, а потом и вовсе перевели в соседнее учебное учреждение.

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