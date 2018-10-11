Отравление в детском саду в Хмельницкой области: заболели уже 56 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Число пострадавших от отравления в яслях-саду в городе Нетешин Хмельницкой области по состоянию на сегодня достигла 56 человек, из них 44 – дети. Об этом в комментарии УНН сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Татьяна Федак.
"По состоянию на 11 октября зарегистрировано 56 случаев сальмонеллеза среди работников и детей ДОУ №6 "Радуга" города Нетешин. Из них 44 – дети. У 31 больного обнаружена сальмонелла энтеритидис. На сегодня 23 человека выписаны из инфекционного отделения", – отметила Федак.
На стацлечении остаются 15 человек, амбулаторно лечится 18. Эпидрасследование продолжается.
"На сегодня со средней степенью тяжести – 45 человек, из них детей 38, и легкой степенью тяжести – 11, из них 6 детей", – проинформировала специалист.
По ее словам, сальмонеллу нашли в капусте, овощном рагу, моркови, яблоке.
Напомним, в яслях-саду в городе Нетешин Хмельницкой области зафиксировали вспышку кишечных инфекций . По результатам лабораторных исследований у больных выделили сальмонеллу.