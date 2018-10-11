Отруєння у дитсадку на Хмельниччині: захворіли вже 56 людей

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кількість постраждалих від отруєння у яслах-садку у місті Нетішин Хмельницької області станом на сьогодні сягнула 56 людей, з них 44 – діти. Про це у коментарі УНН повідомила завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України" Тетяна Федак.