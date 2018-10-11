Отруєння у дитсадку на Хмельниччині: захворіли вже 56 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кількість постраждалих від отруєння у яслах-садку у місті Нетішин Хмельницької області станом на сьогодні сягнула 56 людей, з них 44 – діти. Про це у коментарі УНН повідомила завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України" Тетяна Федак.
"Станом на 11 жовтня зареєстровано 56 випадків сальмонельозу серед працівників та дітей ДНЗ №6 "Райдуга" міста Нетішин. З них 44 – діти. У 31 хворого виявлено сальмонелу ентерітідіс. На сьогодні 23 особи виписані з інфекційного відділення", – зазначила Федак.
На стацлікуванні залишаються 15 людей, амбулаторно лікується 18. Епідрозслідування триває.
"На сьогодні з середнім ступенем важкості – 45 осіб, із них дітей 38, і легким ступенем важкості – 11, із них 6 дітей", – проінформувала фахівець.
За її словами, сальмонелу знайшли у капусті, овочевому рагу, моркві, яблуці.
Нагадаємо, у яслах-садку у місті Нетішин Хмельницької області зафіксували спалах кишкових інфекцій. За результатами лабораторних досліджень, у хворих виділили сальмонелу.