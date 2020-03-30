У Запорізькій міськраді пройшли обшуки через привласнення посадовцями 50 млн гривень державних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Служба безпеки України викрила посадовців Запорізької міськради на масштабних зловживаннях з комунальною землею, через їх дії місцевий бюджет недоотримав понад 50 млн гривень прибутку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“За версією слідства, чиновники організували механізм передачі у приватну власність землі, що належить громаді, за заниженими цінами. З порушенням діючого законодавства посадовці залучали до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок юридичних осіб, які не мають відповідних фахівців та дозволів. Цих суб’єктів оціночної діяльності чиновники обирали без відповідних тендерів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що з 2016 року посадовці вносили до звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірні відомості про їх ринкову вартість. Потім земельні ділянки чиновники передавали у приватну власність за значно заниженою ціною.
За попередніми висновками експертів, унаслідок цих оборудок місцевий бюджет недоотримав понад 50 мільйонів гривень.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України проведено низку обшуків у приміщеннях державних установ та за адресами проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що стала підставою для незаконної перереєстрації ділянок, електронні носії інформації, які містять важливі відомості для досудового розслідування.
Триває експертиза для встановлення повного розміру завданих громаді збитків через протиправну діяльність посадовців. Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у комунальну власність. За рішеннями суду накладено арешти на 31 земельну ділянку орієнтовною оціночною вартістю понад 200 мільйонів гривень.
Нагадаємо, на Черкащині повідомили про підозру трьом службовцям, які підозрюються у заволодіння державними коштами на суму близько 1,5 млн гривень.