В Запорожском горсовете прошли обыски из-за присвоения чиновниками 50 млн гривен государственных средств

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87715 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100853 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103000 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102217 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110402 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99737 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104624 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106482 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131434 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Запорожском горсовете прошли обыски из-за присвоения чиновниками 50 млн гривен государственных средств

В Запорожском горсовете прошли обыски из-за присвоения чиновниками 50 млн гривен государственных средств

Киев  •  УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Запорожского горсовета на масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей, из-за их действий местный бюджет недополучил более 50 млн гривен прибыли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“По версии следствия, чиновники организовали механизм передачи в частную собственность земли, принадлежащей общине, по заниженным ценам. С нарушением действующего законодательства должностные лица привлекали к проведению экспертной денежной оценки земельных участков юридических лиц, не имеющих соответствующих специалистов и разрешений. Этих субъектов оценочной деятельности чиновники выбирали без соответствующих тендеров”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2016 года должностные лица вносили в отчеты об экспертной денежной оценке земельных участков недостоверные сведения об их рыночной стоимости. Затем земельные участки чиновники передавали в частную собственность по значительно заниженной цене.

По предварительным выводам экспертов, вследствие этих сделок местный бюджет недополучил более 50 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в помещениях государственных учреждений и по адресам проживания фигурантов дела. Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, ставшую основанием для незаконной перерегистрации участков, электронные носители информации, которые содержат важные сведения для досудебного расследования.

Продолжается экспертиза для установления полного размера причиненного обществу убытка из-за противоправной деятельности должностных лиц. Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в собственность. По решению суда наложен арест на 31 земельный участок ориентировочной оценочной стоимостью более 200 миллионов гривен.

Напомним, в Черкасской области сообщили о подозрении трем служащим, которые подозреваются в завладении государственными средствами на сумму около 1,5 млн гривен.

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