У Запоріжжі збільшилась кількість травмованих через вчорашній удар рф. В лікарні досі перебуває 8-річна дитина
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Запоріжжя 21 жовтня постраждало 20 людей, троє загинули. В лікарнях перебувають 11 осіб, включаючи 8-річну дитину, всі у стані середньої тяжкості.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя минулої доби, 21 жовтня, постраждало 20 людей, троє загинули. В лікарнях перебувають 11 людей, включаючи 8-річну дитину, всі у стані середньої тяжкості, повідомив у вівторок голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Кількість поранених від вчорашнього ворожого обстрілу Запоріжжя збільшилася до 20 людей. У запорізьких лікарнях допомогу отримують 11 людей, серед них і 8-річна дитина. Всі постраждалі у стані середньої тяжкості. Троє людей загинули
Нагадаємо
Вранці 21 жовтня російські війська завдали чергового ракетного удару по житловому сектору Запоріжжя. Зокрема, пошкоджень зазнав дитячий садок.