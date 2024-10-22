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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4200 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Запоріжжі збільшилась кількість травмованих через вчорашній удар рф. В лікарні досі перебуває 8-річна дитина

Київ • УНН

 • 13773 перегляди

Внаслідок обстрілу Запоріжжя 21 жовтня постраждало 20 людей, троє загинули. В лікарнях перебувають 11 осіб, включаючи 8-річну дитину, всі у стані середньої тяжкості.

У Запоріжжі збільшилась кількість травмованих через вчорашній удар рф. В лікарні досі перебуває 8-річна дитина

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя минулої доби, 21 жовтня, постраждало 20 людей, троє загинули. В лікарнях перебувають 11 людей, включаючи 8-річну дитину, всі у стані середньої тяжкості, повідомив у вівторок голова ОВА Іван Федоров, передає УНН

Кількість поранених від вчорашнього ворожого обстрілу Запоріжжя  збільшилася до 20 людей. У запорізьких лікарнях допомогу отримують 11 людей, серед них і 8-річна дитина. Всі постраждалі у стані середньої тяжкості. Троє людей загинули

- написав Федоров.

Нагадаємо 

Вранці 21 жовтня російські війська завдали чергового ракетного удару по житловому сектору Запоріжжя. Зокрема, пошкоджень зазнав дитячий садок. 

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