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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье увеличилось количество травмированных из-за вчерашнего удара рф. В больнице до сих пор находится 8-летний ребенок

В Запорожье увеличилось количество травмированных из-за вчерашнего удара рф. В больнице до сих пор находится 8-летний ребенок

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 11:10  •  5452 просмотра

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В результате обстрела Запорожья 21 октября пострадали 20 человек, трое погибли. В больницах находятся 11 человек, включая 8-летнего ребенка, все в состоянии средней тяжести.

В результате вражеской атаки на Запорожье за прошедшие сутки, 21 октября, пострадали 20 человек, трое погибли. В больницах находятся 11 человек, включая 8-летнего ребенка, все в состоянии средней тяжести, сообщил во вторник глава ОВА Иван Федоров, передает УНН

Количество раненых от вчерашнего вражеского обстрела Запорожья  увеличилось до 20 человек. В запорожских больницах помощь получают 11 человек, среди них и 8-летний ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести. Три человека погибли

- написал Федоров.

Напомним 

Утром 21 октября российские войска нанесли очередной ракетный удар по жилому сектору Запорожья. В частности, повреждениям подвергся детский сад. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война