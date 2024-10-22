В Запорожье увеличилось количество травмированных из-за вчерашнего удара рф. В больнице до сих пор находится 8-летний ребенок

В результате вражеской атаки на Запорожье за прошедшие сутки, 21 октября, пострадали 20 человек, трое погибли. В больницах находятся 11 человек, включая 8-летнего ребенка, все в состоянии средней тяжести, сообщил во вторник глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Количество раненых от вчерашнего вражеского обстрела Запорожья увеличилось до 20 человек. В запорожских больницах помощь получают 11 человек, среди них и 8-летний ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести. Три человека погибли - написал Федоров.

Напомним

Утром 21 октября российские войска нанесли очередной ракетный удар по жилому сектору Запорожья. В частности, повреждениям подвергся детский сад.