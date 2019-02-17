У Запоріжжі затримали осіб, які намагалися підпалити храм

Подія сталося 16 лютого. Двоє чоловіків, один з яких мешканець Запоріжжя, а інший одного з сіл області, та жінка перелізли через огорожу довкола подвір’я церкви. Далі один з чоловіків намагався підпалити храм з допомогою займистої речовини та саморобного смолоскипа. Однак у нього нічого не вийшло. При спробі втекти паліїв затримали правоохоронці.

Наразі відкрито кримінальне провадження та триває розслідування за ст. 258 КК України – теракт. Підозрюється, що дані дії зловмисники намагалися з вчинити з метою розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Встановлюються причетність затриманих та інших осіб до ще двох спроб підпалів церков у Запоріжжі, які сталися з початку лютого.

Нагадаєм, що перша спроба підпалу церкви у Запоріжжі сталася 6 лютого. Після цього нагляд правоохоронців за храмами міста був посилений. Однак, вже 11 лютого невідомі знов намагалися підпалити один з храмів та намалювали на його стіні свастику.