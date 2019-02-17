В Запорожье задержали лиц, пытавшихся поджечь храм

Событие произошло 16 февраля. Двое мужчин, один из которых житель Запорожья, а другой одного из сел области, и женщина перелезли через забор вокруг двора церкви. Далее один из мужчин пытался поджечь храм с помощью воспламеняющегося вещества и самодельного факела. Однако у него ничего не получилось. При попытке убежать поджигателей задержали правоохранители.

Сейчас открыто уголовное производство и продолжается расследование по ст. 258 УК Украины - теракт. Подозревается, что данные действия злоумышленники пытались совершить с целью разжигания межрелигиозной вражды. Устанавливаются причастность задержанных и других лиц к еще двум попыткам поджогов церквей в Запорожье, которые произошли с начала февраля.

Напомним, что первая попытка поджога церкви в Запорожье произошла 6 февраля. После этого надзор правоохранителей за храмами города был усилен. Однако, уже 11 февраля неизвестные вновь пытались поджечь один из храмов и нарисовали на его стене свастику.