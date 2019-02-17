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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58942 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 79247 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 129857 просмотра

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7 марта, 15:45 • 129508 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124944 просмотра

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В Запорожье задержали лиц, пытавшихся поджечь храм

В Запорожье задержали лиц, пытавшихся поджечь храм

Киев  •  УНН

 • 36339 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Запорожье задержаны трое человек, которые пытались поджечь храм Ионна Богослова, принадлежат УПЦ МП. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.

Событие произошло 16 февраля. Двое мужчин, один из которых житель Запорожья, а другой одного из сел области, и женщина перелезли через забор вокруг двора церкви. Далее один из мужчин пытался поджечь храм с помощью воспламеняющегося вещества и самодельного факела. Однако у него ничего не получилось. При попытке убежать поджигателей задержали правоохранители.

Сейчас открыто уголовное производство и продолжается расследование по ст. 258 УК Украины - теракт. Подозревается, что данные действия злоумышленники пытались совершить с целью разжигания межрелигиозной вражды. Устанавливаются причастность задержанных и других лиц к еще двум попыткам поджогов церквей в Запорожье, которые произошли с начала февраля.

Напомним, что первая попытка поджога церкви в Запорожье произошла 6 февраля. После этого надзор правоохранителей за храмами города был усилен. Однако, уже 11 февраля неизвестные вновь пытались поджечь один из храмов и нарисовали на его стене свастику.

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