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У Запоріжжі за хабар у 174 тис. грн засудили керівника митниці та його спільника

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Запоріжжі за хабар у 174 тис. грн засудили до шести років в’язниці керівника митниці та його спільника. Про це повідомляє пресслужба Cпеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України, передає УНН.

У Запоріжжі за хабар у 174 тис. грн засудили керівника митниці та його спільника

“Ленінським районним судом м. Запоріжжя ухвалено обвинувальний вирок колишньому керівнику Запорізької митниці та його спільнику. У ході судового розгляду публічним обвинувачем доведено, що вказана службова особа спільно з підлеглим — начальником відділу, діючи за попередньою змовою, вимагали та одержали від керівника одного з суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності неправомірну вигоду в розмірі 174 тисячі гривень. За таку „винагороду“ вони гарантували не створювати підприємцю штучних перешкод при митному оформленні вантажів”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що суд визнав обох обвинувачених винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Крім того, колишнього начальника відділу Запорізької митниці визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, та ч. 2 ст. 345 ККУ.

“Обом посадовцям призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їм майна”, — повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, від початку року в Україні викрили корупційних правопорушень на понад 2 млрд грн.

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