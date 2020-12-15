В Запорожье за взятку в 174 тыс. грн осудили руководителя таможни и его сообщника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Запорожье за взятку в 174 тыс. грн приговорили к шести годам тюрьмы руководителя таможни и его сообщника. Об этом сообщает пресс-служба специализированная прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона Украины, передает УНН.
“Ленинским районным судом г. Запорожье вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю Запорожской таможни и его сообщнику. В ходе судебного разбирательства публичным обвинителем доказано, что указанное должностное лицо совместно с подчиненным — начальником отдела, действуя по предварительному сговору, требовали и получили от руководителя одного из субъектов внешнеэкономической деятельности неправомерную выгоду в размере 174 тысяч гривен. За такую „награду“ они гарантировали не создавать предпринимателю искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что суд признал обоих обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, бывший начальник отдела Запорожской таможни признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, и ч. 2 ст. 345 УК.
“Обоим чиновникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего им имущества”, — сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, с начала года в Украине разоблачили коррупционных правонарушений на более 2 млрд грн.