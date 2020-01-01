У Запоріжжі внаслідок пожежі загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Запоріжжі під час гасіння пожежі на території приватного домоволодіння було знайдено тіла двох людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Так, 1 січня о 12:43 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у провулку Безіменний Комунарський район міста.
“Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у літній кухні горить диван на загальній площі 1,5 кв.м. О 12:55 вогнеборці локалізували загоряння, а о 13:03 повністю ліквідували. У ході ліквідації пожежі бійці ДСНС виявили тіла 46-річного чоловіка та жінки (особа загиблої встановлюється)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться слідство.
Також, від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки, 9 чоловік особового складу.
Нагадаємо, на Сумщині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло чоловіка.