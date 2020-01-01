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На Сумщині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло чоловіка

На Сумщині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. В Сумській області під час гасіння пожежі в житлового будинку було виявлено тіло чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Так, 31 грудня о 23:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Осоївка, Краснопільського району.

“Як було встановлено, загоряння сталося в середині будівлі. Через сильне задимлення працювати довелося у захисних апаратах. Під час гасіння вогнеборці виявили у помешканні тіло чоловіка. Для забезпечення безперебійної подачі води автоцистерни довелося направляти для дозаправки до водонапірної башти, яка знаходилась на відстані 500 м від місця пожежі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що о 00:42 вдалося зупинити подальше поширення вогню і локалізувати загоряння. О 1:50, використавши близько 10 т води, пожежу приборкали.

“На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група. Загиблим виявився — мешканець будинку 1980 р.н. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння — необережне поводження з вогнем”, — зазначається в повідомленні.

Також, на гасіння було залучено від Державної служби України з надзвичайних ситуацій — 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки, від місцевої пожежної команди — 2 працівника та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року на Житомирщині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло чоловіка.

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