На Житомирщині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Житомирській області під час гасіння пожежі в приватній оселі було знайдено тіло чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Так, 31 грудня о 9:45 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у приватному дерев’яному житловому будинку в селі Путиловичі Лугинського району.
“На місці події бійці ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходиться в одній з кімнат оселі, де вогонь охопив речі домашнього вжитку. Під час проведення розвідки, у цій же кімнаті, на ліжку, рятувальники виявила тіло 32-річного власника без ознак життя”, — йдеться в повідомлені.
Повідомляється, що пожежу було локалізовано о 10:10 та о 10:35 — ліквідовано.
“Вогнем знищено ліжко, 2 кв. м підлоги та речі домашнього вжитку в кімнаті на площі 15 кв. м. До ліквідації загоряння залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця пожежної техніки”, — зазначається в повідомленні.
Також, попередня причина пожежі — необережність під час куріння. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, на Сумщині під час пожежі в будинку загинула пенсіонерка.