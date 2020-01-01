В Житомирской области во время тушения пожара в доме нашли тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Житомирской области во время тушения пожара в частном доме было найдено тело мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, 31 декабря в 9:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме в селе Путиловичи Лугинского района.
“На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что очаг возгорания находится в одной из комнат дома, где огонь охватил вещи домашнего обихода. При проведении разведки, в этой же комнате, на кровати, спасатели обнаружила тело 32-летнего владельца без признаков жизни”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что пожар был локализован в 10:10 и в 10:35 — ликвидирован.
“Огнем уничтожено кровать, 2 кв. м пола и вещи домашнего обихода в комнате на площади 15 кв. м. К ликвидации возгорания привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники”, — отмечается в сообщении.
Также, предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Напомним, в Сумской области во время пожара в доме погибла пенсионерка.