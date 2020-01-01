На Сумщині під час пожежі в будинку загинула пенсіонерка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Сумській області у квартирі під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 98-річної жінки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Управління ДСНС України у Сумській області.
Так, 31 грудня о 13:53, на лінію екстреного виклику “101” надійшло повідомлення, про задимлення в одноповерховому житловому будинку на 6 квартир по вул. Армійська, міста Охтирка.
“У квартирі з якої виходив дим, були зачиненими двері, щоб потрапити до помешкання довелось застосовувати спец-інструмент. Використовуючи апарати для захисту органів дихання, співробітники ДСНС приступили до проведення розвідки в задимленому помешканні. В одній із кімнат тліли речі домашнього вжитку, а на ліжку знаходилось бездиханне тіло бабусі 1921 року народження”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежу локалізували о 14:08, ліквідували о 14:35. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Нагадаємо, у Чернігівській області дитина підпалила веранду з каністрами бензину.