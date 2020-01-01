В Сумской области во время пожара в доме погибла пенсионерка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Сумской области в квартире во время тушения пожара спасатели нашли тело 98-летней женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Управления ГСЧС Украины в Сумской области.
Так, 31 декабря в 13:53 на линию экстренного вызова “101” поступило сообщение о задымлении в одноэтажном жилом доме на 6 квартир по ул. Армейская, города Ахтырка.
“В квартире с которой выходил дым, были закрыты двери, чтобы попасть в помещение пришлось применять спец-инструмент. Используя аппараты для защиты органов дыхания, сотрудники ГСЧС приступили к проведению разведки в задымленном помещении. В одной из комнат тлели вещи домашнего обихода, а на кровати находилось бездыханное тело бабушки 1921 года рождения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар локализован в 14:08, ликвидирован в 14:35. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Напомним, в Черниговской области ребенок поджег веранду с канистрами бензина.