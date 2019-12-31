У Чернігівській області дитина підпалила веранду з каністрами бензину

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У неділю о 16:20 до Служби порятунку "101" у Борзнянському районі надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в приватному господарстві у с. Плиски, що за 25 км від райцентру. В той час, коли батьки перебували в будинку, хлопчик вигадав на веранді небезпечні ігри з сірниками, де поруч знаходились каністри з бензином. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.