У Чернігівській області дитина підпалила веранду з каністрами бензину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У неділю о 16:20 до Служби порятунку "101" у Борзнянському районі надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в приватному господарстві у с. Плиски, що за 25 км від райцентру. В той час, коли батьки перебували в будинку, хлопчик вигадав на веранді небезпечні ігри з сірниками, де поруч знаходились каністри з бензином. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця пригоди оперативно за викликом прибув черговий караул 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України у Чернігівській області та місцева пожежна команда. В цей час полум'ям був охоплений дах житлового будинку. А також вогонь поривами вітру швидко міг підібратися до розташованої поруч господарчої споруди.
Спільними діями вогнеборці о 17:05 локалізували, а о 17:30 остаточно ліквідували пожежу.
В ході розслідування з'ясувалося, що причиною пожежі ймовірно послужили пустощі з сірниками 8-річного сина господаря. В той час, коли батьки перебували в будинку, хлопчик скориставшись безконтрольністю дорослих, вигадав на веранді небезпечні ігри з сірниками, де поруч знаходились каністри з бензином.
На щастя, дитина не постраждала. Полум'ям пошкоджено перекриття на площі 25 кв.м та внутрішнє облицювання стін на площі 15 кв.м.
Нагадаємо, на Вінниччині під час пожежі загинула пенсіонерка.