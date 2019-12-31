В Черниговской области ребенок поджег веранду с канистрами бензина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В воскресенье в 16:20 в Службу спасения "101" в Борзнянском районе поступило сообщение о пожаре жилого дома в частном хозяйстве в с. Плыски, что в 25 км от райцентра. В то время, когда родители находились в доме, мальчик придумал на веранде опасные игры со спичками, где рядом находились канистры с бензином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К месту происшествия оперативно по вызову прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС Украины в Черниговской области и местная пожарная команда. В это время пламенем была охвачена крыша жилого дома. А также огонь порывами ветра быстро мог подобраться к расположенной рядом хозяйственной постройки.
Совместными действиями пожарные в 17:05 локализовали, а в 17:30 окончательно ликвидировали пожар.
В ходе расследования выяснилось, что причиной пожара вероятно послужили шалости со спичками 8-летнего сына хозяина. В то время, когда родители находились в доме, мальчик воспользовавшись бесконтрольностью взрослых, придумал на веранде опасные игры со спичками, где рядом находились канистры с бензином.
К счастью, ребенок не пострадал. Пламенем повреждено перекрытие на площади 25 кв.м и внутренняя облицовка стен на площади 15 кв.м.
Напомним, в Винницкой области во время пожара погибла пенсионерка.