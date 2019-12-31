В Черниговской области ребенок поджег веранду с канистрами бензина

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В воскресенье в 16:20 в Службу спасения "101" в Борзнянском районе поступило сообщение о пожаре жилого дома в частном хозяйстве в с. Плыски, что в 25 км от райцентра. В то время, когда родители находились в доме, мальчик придумал на веранде опасные игры со спичками, где рядом находились канистры с бензином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.