В Сумской области во время тушения пожара в доме нашли тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Сумской области во время тушения пожара в жилом доме было обнаружено тело мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГСЧС Украины.
Так, 31 декабря в 23:25 к спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Осоевка, Краснопольского района.
“Как было установлено, возгорание произошло внутри здания. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. Во время тушения пожарные обнаружили в квартире тело мужчины. Для обеспечения бесперебойной подачи воды автоцистерны пришлось направлять для дозаправки в водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 500 м от места пожара”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в 00:42 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать возгорание. В 1:50, использовав около 10 т воды, пожар ликвидировали.
“На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался — житель дома 1980 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем”, — отмечается в сообщении.
Также, на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — 5 человек личного состава и 1 единица техники, от местной пожарной команды — 2 работника и 1 единица техники.
Напомним, 31 декабря 2019 года в Житомирской во время тушения пожара в доме нашли тело мужчины.