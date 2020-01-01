В Запорожье в результате пожара погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Запорожье во время тушения пожара на территории частного домовладения были обнаружены тела двух человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, 1 января в 12:43 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в переулке Безымянный Коммунарский район города.
“Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в летней кухне горит диван на общей площади 1,5 кв.м. В 12:55 пожарные локализовали возгорание, а в 13:03 полностью ликвидирован. В ходе ликвидации пожара бойцы ГСЧС обнаружили тела 46-летнего мужчины и женщины (личность погибшей устанавливается)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.
Также, от ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава.
Напомним, в Сумской области во время тушения пожара в доме нашли тело мужчины.