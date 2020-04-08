У Запоріжжі відкрили провадження щодо порушення мером карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У поліції відкрили кримінальне провадження щодо порушення мером Запоріжжя Володимиром Буряком правил і норм карантину. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила керівник відділу комунікації ГУНП у Запорізькій області Катерина Людвік.
Відповідаючи на питання, чи дійсно відкрито кримінальне провадження за фактом порушення мером карантину, вона зазначила: “триває досудове розслідування”.
“Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Встановлюються всі обставини”, — зазначила вона.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Міністерства внутрішніх справ відреагували на порушення постанови уряду про обмежувальні заходи під час карантину мером Запоріжжя щодо роботи громадського транспорту.
Додамо, що мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що громадський транспорт в місті вийде на маршрут й обмеження руху з 6 квітня не буде.