В Запорожье открыли производство о нарушении мэром карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В полиции открыли уголовное производство о нарушении мэром Запорожья Владимиром Буряком правил и норм карантина. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.
Отвечая на вопрос, действительно ли открыто уголовное производство по факту нарушения мэром карантина, она отметила: "Продолжается досудебное расследование".
"Открыто уголовное производства по признакам статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Устанавливаются все обстоятельства", - отметила она.
Напомним, Служба безопасности Украины и Министерства внутренних дел отреагировали на нарушение постановления правительства об ограничительных мерах во время карантина мэром Запорожья относительно работы общественного транспорта.
Добавим, что мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что общественный транспорт в городе выйдет на маршрут и ограничения движения с 6 апреля не будет.