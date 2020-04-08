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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47566 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56398 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 70554 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 70294 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79480 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130709 просмотра

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В Запорожье открыли производство о нарушении мэром карантина

В Запорожье открыли производство о нарушении мэром карантина

Киев  •  УНН

 • 10564 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В полиции открыли уголовное производство о нарушении мэром Запорожья Владимиром Буряком правил и норм карантина. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.

Отвечая на вопрос, действительно ли открыто уголовное производство по факту нарушения мэром карантина, она отметила: "Продолжается досудебное расследование".

"Открыто уголовное производства по признакам статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Устанавливаются все обстоятельства", - отметила она.

Напомним, Служба безопасности Украины и Министерства внутренних дел отреагировали на нарушение постановления правительства об ограничительных мерах во время карантина мэром Запорожья относительно работы общественного транспорта.

Добавим, что мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что общественный транспорт в городе выйдет на маршрут и ограничения движения с 6 апреля не будет.

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