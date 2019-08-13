У Запоріжжі продавали небезпечний сидр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Запоріжжі в одному з місць торгівлі виявили реалізацію сидру, який містить небезпечні для здоров'я домішки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Попередньо встановлено, що місцевий підприємець налагодив кустарне виробництво алкогольного напою, не маючи відповідної ліцензії. Окрім виготовлення, підприємець зайнявся збутом цієї продукції у торговій точці, яка йому належить.
Однак аналізом, проведеним спеціалістами, було встановлено, що напій містить домішки, серед яких - ацетон, що шкідливо для здоров'я людини та може бути смертельно небезпечним.
Наразі розпочато розслідування за фактом незаконного виготовлення та реалізації підакцизного товару.
Нагадаємо, у Запоріжжі виявили тонну небезпечних кавунів та динь.