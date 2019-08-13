В Запорожье продавали опасный сидр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Запорожье в одном из мест торговли обнаружили реализацию сидра, который содержит опасные для здоровья примеси. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Предварительно установлено, что местный предприниматель наладил кустарное производство напитка, не имея соответствующей лицензии. Кроме изготовления, предприниматель занялся сбытом этой продукции в торговой точке, принадлежащей ему.
Однако анализом, проведенным специалистами, было установлено, что напиток содержит примеси, среди которых - ацетон, что вредно для здоровья человека и может быть смертельно опасным.
На данный момент начато расследование по факту незаконного изготовления и реализации подакцизного товара.
Напомним, в Запорожье обнаружили тонну опасных арбузов и дынь.