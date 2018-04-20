У Запоріжжі підіймач сміттєвозу впав на пішохода: чоловік помер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На пішохода у Запоріжжі опустився підіймач сміттєвозу, внаслідок чого чоловік загинув. Про це УНН повідомили у прес-службі управління патрульної поліції у Запорізькій області.
"Сьогодні вранці, коли чоловік підійшов до своєї автівки, на нього впав підіймач сміттєвозу", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в результаті чоловік помер.
"Він помер або у лікарні, або під час транспортування в лікарню", – уточнили в поліції.
Нагадаємо, приміщення господарського суду Запорізької області перевіряли на наявність вибухівки. Під час перевірки вибухівку не виявили.
Також УНН повідомляв, що у Кам’янець-Подільському Хмельницької області 9-річний школяр застряг однією ногою у металевій решітці через пустощі та власну необережність. Зазначено, що решітка закривала підвальну яму.