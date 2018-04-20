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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье подъемник мусоровоза упал на пешехода: мужчина скончался

Киев • УНН

 • 12606 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На пешехода в Запорожье опустился подъемник мусоровоза, в результате чего мужчина погиб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Запорожской области.

В Запорожье подъемник мусоровоза упал на пешехода: мужчина скончался

"Сегодня утром, когда мужчина подошел к своей машине, на него упал подъемник мусоровоза", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате мужчина скончался.

"Он умер или в больнице, или во время транспортировки в больницу", - уточнили в полиции.

Напомним, помещение хозяйственного суда Запорожской области проверяли на наличие взрывчатки. Во время проверки взрывчатку не обнаружили.

Также УНН сообщал, что в Каменец-Подольском Хмельницкой области 9-летний школьник застрял одной ногой в металлической решетке из-за шалостей и собственной неосторожности. Отмечено, что решетка закрывала подвальную яму.

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