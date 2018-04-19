У Запоріжжі "замінували" будівлю господарського суду області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Приміщення господарського суду Запорізької області сьогодні, 19 квітня, перевіряли на наявність вибухівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію сайту суду.
"19 квітня 2018 року робота господарського суду Запорізької області була зірвана повідомленням про замінування приміщення, яке надійшло до приймальні суду о 9:20, про що одразу було повідомлено поліцію", – йдеться в повідомленні.
Працівників та відвідувачів суду, які знаходилися в приміщенні, евакуювали. Будівлю оточили працівники поліції.
"В результаті ретельної перевірки відповідними службами із застосуванням спецтехніки вибухівка виявлена не була. Одразу після закінчення перевірки, о 10:15, суд відновив свою роботу", – проінформували у прес-службі.
Факт повідомлення про замінування, а також те, що воно виявилося хибним, УНН підтвердили у відділі комунікації ГУНП Запорізької області.
"Наразі встановлюється особа, яка повідомила про мінування", – зазначили у поліції.
Нагадаємо, правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Білгород-Дністровського міськрайонного суду. Під час перевірки евакуйовали 30 осіб.