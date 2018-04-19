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В Запорожье "минировали" здание хозяйственного суда области

Киев • УНН

 • 8771 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Помещение хозяйственного суда Запорожской области сегодня, 19 апреля, проверяли на наличие взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию сайта суда.

В Запорожье "минировали" здание хозяйственного суда области

"19 апреля 2018 года работа хозяйственного суда Запорожской области была сорвана сообщением о минировании помещения, поступившем в приемную суда в 9:20, о чем сразу было сообщено полиции", - говорится в сообщении.

Работников и посетителей суда, находившихся в помещении, эвакуировали. Здание окружили сотрудники полиции.

"В результате тщательной проверки соответствующими службами с применением спецтехники взрывчатка обнаружена не была. Сразу после окончания проверки, в 10:15, суд возобновил свою работу", - проинформировали в пресс-службе.

Факт сообщения о минировании, а также то, что оно оказалось ложным, УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУНП Запорожской области.

"Сейчас устанавливается личность, которая сообщила о минировании", - отметили в полиции.

Напомним, правоохранители проверяли информацию о минировании Белгород-Днестровского горрайонного суда. Во время проверки были эвакуированы 30 человек.

Украинские Национальные Новости

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