В Запорожье "минировали" здание хозяйственного суда области

"19 апреля 2018 года работа хозяйственного суда Запорожской области была сорвана сообщением о минировании помещения, поступившем в приемную суда в 9:20, о чем сразу было сообщено полиции", - говорится в сообщении.

Работников и посетителей суда, находившихся в помещении, эвакуировали. Здание окружили сотрудники полиции.

"В результате тщательной проверки соответствующими службами с применением спецтехники взрывчатка обнаружена не была. Сразу после окончания проверки, в 10:15, суд возобновил свою работу", - проинформировали в пресс-службе.

Факт сообщения о минировании, а также то, что оно оказалось ложным, УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУНП Запорожской области.

"Сейчас устанавливается личность, которая сообщила о минировании", - отметили в полиции.

Напомним, правоохранители проверяли информацию о минировании Белгород-Днестровского горрайонного суда. Во время проверки были эвакуированы 30 человек.