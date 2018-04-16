Через замінування суду на Одещині евакуювали 30 осіб
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Білгород-Дністровського міськрайонного суду. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Інформація про замінування надійшла на спецлінію "102" об 11:59. Анонім повідомив про те, що будівля міськрайонного суду в м. Білгород-Дністровський замінована. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи з собаками та працівники Вибухотехнічного управління ГУНП.
"Перевірку завершено. Під час її проведення були евакуйовані 30 осіб. Вибухонебезпечних речовин та пристроїв не виявлено. Роботу суду поновлено. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі затримали двох псевдомінерів, які повідомили про "мінування" Соборної площі.