У Запоріжжі чоловіка побили до смерті під кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Запоріжжі місцевого жителя побили до смерті під кафе. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася на проспекті Соборний.
Невстановлені особи нанесли місцевому жителю, 1977 року народження, удари по голові та тулубу.
Потерпілий був госпіталізований та від отриманих травм помер в лікарні.
Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, на Сумщині чоловік до смерті забив рідного батька через те, що він зловживав алкоголем.