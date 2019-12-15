В Запорожье мужчину избили до смерти под кафе

Событие произошло на проспекте Соборный.

Неустановленные лица нанесли местному жителю, 1977 года, удары по голове и туловищу.

Пострадавший был госпитализирован и от полученных травм скончался в больнице.

Начато досудебное расследование.

Напомним, в Сумской области мужчина до смерти забил родного отца из-за того, что он злоупотреблял алкоголем.