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У Запоріжжі частково обвалився багатоквартирний будинок: мешканців евакуювали

У Запоріжжі частково обвалився багатоквартирний будинок: мешканців евакуювали

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Запоріжжі відбулося руйнування конструкцій будинку, з подальшим обрушенням нежитлового приміщення в підвал. Мешканців багатоквартирного будинку евакуювали, оскільки була загроза для жителів 2 та 3 поверху. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Запорізькій області.

“11 квітня о 12:40 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про надзвичайну подію у 3-поверховому житловому будинку на вулиці Павлокічкаська в Заводському районі Запоріжжя. Прибувши на місце події рятувальники встановили, що відбулося руйнування конструкції будинку на першому поверсі у нежитловому приміщенні з подальшим обрушенням у підвал. Під загрозою опинилися мешканці 2 і 3 поверхів. Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки 15 людей, решта, близько 40 людей — вийшли самостійно”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що бійці ДСНС огородили осередок небезпеки та контролюють місце надзвичайної події. На місці працюють співробітники поліції та представники органів місцевої влади.

“Співробітники газової служби перекрили газопостачання для запобігання вибуху. Причина руйнування встановлюється. Ситуація контрольована. Постраждалих внаслідок події немає. Наразі органами місцевої влади вирішується питання стосовно забезпечення мешканців будинку тимчасовим місцем проживання на час проведення аварійних робіт”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині на території шахти сталася пожежа — близько 600 людей евакуювали.

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