В Запорожье частично обрушился многоквартирный дом: жителей эвакуировали

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Запорожье произошло разрушение конструкций дома, с последующим обрушением нежилого помещения в подвал. Жителей многоквартирного дома эвакуировали, поскольку была угроза для жителей 2 и 3 этажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.