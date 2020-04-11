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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47530 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56349 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 70504 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 70245 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 99573 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79457 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101823 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130708 просмотра

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В Запорожье частично обрушился многоквартирный дом: жителей эвакуировали

В Запорожье частично обрушился многоквартирный дом: жителей эвакуировали

Киев  •  УНН

 • 18185 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Запорожье произошло разрушение конструкций дома, с последующим обрушением нежилого помещения в подвал. Жителей многоквартирного дома эвакуировали, поскольку была угроза для жителей 2 и 3 этажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.

“11 апреля в 12:40 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в 3-этажном жилом доме на улице Павлокичкаська в Заводском районе Запорожья. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал. Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек — вышли самостоятельно”, — говорится в сообщении.

Указано, что бойцы ГСЧС огородили центр опасности и контролируют место чрезвычайного происшествия. На месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти.

“Сотрудники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируется. Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас органами местной власти решается вопрос по обеспечению жителей дома временным местом проживания на время проведения аварийных работ”, — сообщили в пресс-служб.

Напомним, в Днепропетровской области на территории шахты произошел пожар — около 600 человек эвакуировали.

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