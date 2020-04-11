В Запорожье частично обрушился многоквартирный дом: жителей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Запорожье произошло разрушение конструкций дома, с последующим обрушением нежилого помещения в подвал. Жителей многоквартирного дома эвакуировали, поскольку была угроза для жителей 2 и 3 этажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.
“11 апреля в 12:40 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в 3-этажном жилом доме на улице Павлокичкаська в Заводском районе Запорожья. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал. Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек — вышли самостоятельно”, — говорится в сообщении.
Указано, что бойцы ГСЧС огородили центр опасности и контролируют место чрезвычайного происшествия. На месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти.
“Сотрудники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируется. Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас органами местной власти решается вопрос по обеспечению жителей дома временным местом проживания на время проведения аварийных работ”, — сообщили в пресс-служб.
Напомним, в Днепропетровской области на территории шахты произошел пожар — около 600 человек эвакуировали.