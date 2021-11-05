У залі Ради знайшли п’ятикілограмовий “пакетик” картоплі, чий він - невідомо

Цитата:

“Це просто непублічні речі, але у нас служба нашого апарату і УДО знаходять час від часу якісь незрозумілі предмети, незрозуміло, яке відношення вони мають до сесійного процесу. Наприклад, нещодавно такий пакетик картоплі знайшли – але не картопля фрі, а така “картошка” десь кілограм 5, сира. Може, комусь бабуся передала”, - сказав Корнієнко.

Деталі

З його слів, картоплю знайшли “під місцем одного народного депутата опозиційного”, десь “ззаду”. Він зауважив, що картопля не була гнилою.

“Я просто як людина з медійним досвідом і політтехнолог, я собі уявив, якби вона була гнила, її можна було б кинути в якогось доповідача, чи в уряд. Але звичайна картопля – як її можна політично використати?” - поцікавився перший заступник спікера парламенту.

Що було раніше

Раніше у ВР стався курйоз під час виступу нардепа від фракції ОПЗЖ Василя Німченка. Парламентар, мабуть, вирішив звернутися до віри та совісті колег, але сплутав дні тижня - нардеп у середу заявив колегам про Страсну п'ятницю.