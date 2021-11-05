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В зале Рады нашли пятикилограммовый "пакетик" картофеля, чей он - неизвестно

Киев • УНН

 • 26508 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В зале Верховной Рады под местом одного из народных депутатов нашли 5 кг сырого картофеля. Об этом в кулуарах журналистам сказал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

В зале Рады нашли пятикилограммовый "пакетик" картофеля, чей он - неизвестно

Цитата:

“Это просто непубличные вещи, но у нас служба нашего аппарата и УГО находят время от времени какие-то непонятные предметы, непонятно, какое отношение они имеют к сессионному процессу. Например, недавно такой пакетик картошки нашли - но не картошка фри, а такая “картошка” где-то килограмм 5, сырая. Может, кому-то бабушка передала", - сказал Корниенко.

Детали

С его слов, картошку нашли “под местом одного народного депутата оппозиционного” где-то “сзади”. Он заметил, что картошка не была гнилой.

“Я просто как человек с медийным опытом и политтехнолог, я себе представил, если бы она была гнилая, ее можно было бы бросить в какого-нибудь докладчика, или в правительство. Но обычная картошка - как ее можно политически использовать?" - поинтересовался первый заместитель спикера парламента.

Что было ранее

Ранее в ВР случился курьез во время выступления нардепа от фракции ОПЗЖ Василия Нимченко. Парламентарий, видимо, решил обратиться к вере и совести коллег, но спутал дни недели - нардеп в среду заявил коллегам о Страстной пятнице.

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