У закладах профосвіти в Україні навчаються 255 тис. учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У закладах професійної освіти, яких в Україні понад 730, навчаються 255 тисяч учнів. Такі дані наводить Міністерство освіти і науки України до Дня працівника профосвіти, передає УНН.
"Нині українська профосвіта – це понад 730 закладів, у яких навчаються 255 тис. учнів та викладають майже 34 тис. педагогів", - повідомили у МОН.
У відомстві відзначили важливість того, аби не зупинятися на досягнутому. "Ви заслуговуєте на кращу зарплату, на умови, обладнання та державні стандарти, які дадуть можливість працювати сучасно. Для того, щоб зробити це дійсністю, ми й розпочали підготовку реформи професійної освіти", - заявили у МОН.
"Ми хочемо зламати стереотип, що профтехи – це не престижно, а навчатися в них можуть лише ті, хто не вступив у виш. Заклади мають стати платформою, де доросла людина може заново опанувати професію, отримати сучасні знання та навички", - додали у відомстві.
Нагадаємо, для вступників у заклади профосвіти назвали найкраще оплачувані професії.