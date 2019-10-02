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В учреждениях профобразования в Украине учатся 255 тыс. учеников

Киев • УНН

 • 8908 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В учреждениях профессионального образования, которых в Украине более 730, учатся 255 тысяч учеников. Такие данные приводит Министерство образования и науки Украины ко Дню работника профобразования, передает УНН.

В учреждениях профобразования в Украине учатся 255 тыс. учеников

"Сейчас украинское профобразование - это более 730 заведений, в которых обучаются 255 тыс. учеников и преподают почти 34 тыс. педагогов", - сообщили в МОН.

В ведомстве отметили важность того, чтобы не останавливаться на достигнутом. "Вы заслуживаете лучшую зарплату, условия, оборудование и государственные стандарты, которые позволят работать современно. Для того, чтобы сделать это реальностью, мы и начали подготовку реформы профессионального образования", - заявили в МОН.

"Мы хотим сломать стереотип, что профтех - это не престижно, а учиться в них могут только те, кто не поступил в вуз. Учреждения должны стать платформой, где взрослый человек может заново освоить профессию, получить современные знания и навыки", - добавили в ведомстве.

Напомним, для поступающих в учреждения профобразования назвали самые высокооплачиваемые профессии.

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