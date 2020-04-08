У закладах громадського харчування через карантин продажі скоротились на 73%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні з 23 по 29 березня продажі в закладах громадського харчування в період карантину скоротилися на 73%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Опендатабот.
“Продажі закладів громадського харчування в Україні з 23 по 29 березня скоротилися, в середньому, на 73% у порівнянні з аналогічним періодом до карантину”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що продажі в столиці знизилися на 78%, у Львові також на 78%, у Харкові на 73%, у Дніпрі на 65%, в Одесі на 60%.
“У ресторанному бізнесі без роботи залишилось понад 160 тисяч осіб”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд прогнозує зростання безробіття в Україні до 9,4% цього року.